Эндрик дал первый комментарий как игрок «Реала»

В субботу «Реал» представил нападающего Эндрика. В ходе презентации 18-летний футболист дал комментарий.

«Всем добрый день. Я хочу поблагодарить всех, кто приехал сегодня на «Бернабеу». Я не ожидал увидеть столько людей. Фанаты здесь невероятные. Я очень рад, потому что с детства болел за «Реал». А теперь я буду играть за «Реал». Я очень рад, у меня нет слов для описания своих чувств. Мне всегда хотелось быть здесь. А теперь давайте споём: «1, 2, 3… Хала Мадрид»! – сказал Эндрик.

Напомним, что о переходе Эндрика «Реал» объявлял ещё давно. Сделка осуществилась, когда игрок стал совершеннолетним.