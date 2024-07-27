Президент «Реала» Перес обратился к новичку команды Эндрику

Флорентино Перес, который занимает должность президента «Реала», обратился к нападающему Эндрику. В субботу 18-летний бразилец был представлен в качестве новичка команды.

«Дорогой Эндрик, об этом моменте ты мечтал, когда был ребёнком. Этот парень ясно дал нам понять, что хочет стать профессионалом и играть за мадридский «Реал». Ты осуществил мечту всей жизни.

Несмотря на молодость, ты приходишь с важным багажом – две победы в лигах, суперкубок и два чемпионата Сан-Паулу с твоим любимым «Палмейрасом». Ты стал одной из восходящих звёзд мирового футбола. Мы рады приветствовать тебя в этой замечательной семье.

Сегодня начинается важное испытание в твоей жизни. Здесь были Роберто Карлос, Марсело, Каземиро, Роналдо, Кака и многие другие. Здесь ты встретишь Винисиуса, Родриго и Милитао, которые расскажут, что значит быть игроком «Реала». Добро пожаловать в твой новый дом», - сказал Перес на мероприятии.