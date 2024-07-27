В субботу, 27 июля, состоялась презентация бразильского нападающего Эндрика в качестве игрока мадридского «Реала». 18-летний футболист будет выступать за «сливочных» под 16-м номером, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

Трудовое соглашение Эндрика с испанским чемпионом рассчитано на шесть лет. В «Реал» нападающий перешел из бразильского клуба «Палмейрас». Как сообщает Transfermarkt, переход форварда обошелся мадридцам в 47,5 миллиона евро.

Эндрик – воспитанник академии «Палмейраса». За первую команду он сыграл 80 поединков, в которых забил 21 гол и сделал четыре ассиста.

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