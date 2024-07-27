Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ»

Бразильский форвард «Реала» Родриго отверг два предложения о переходе во французский «ПСЖ». Парижане хотели подписать игрока на место ушедшего Килиана Мбаппе, однако нападающий ответил отказом.

По информации Todofichajes, Родриго решил остаться в «королевском» клубе и бороться за место в стартовом составе. Напомним, что этим летом «сливочные» усилили атаку Килианом Мбаппе и Эндриком.

23-летний бразилец выступает за «Реал» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2027/2028. Трансферная стоимость Родриго оценивается в 110 миллионов евро.