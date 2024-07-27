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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» анонсировал трансфер чемпиона Европы официально

27 Июля 2024 • 12:35 Комментировать

Центральный защитник национальной сборной Испании и «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман переходит в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Клубы достигли договоренности о трансфере чемпиона Европы. Сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней. Ле Норман подпишет со столичным клубом долгосрочный трудовой договор.

В прошлом сезоне защитник провел 43 поединка во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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