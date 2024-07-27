Центральный защитник национальной сборной Испании и «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман переходит в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Клубы достигли договоренности о трансфере чемпиона Европы. Сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней. Ле Норман подпишет со столичным клубом долгосрочный трудовой договор.

В прошлом сезоне защитник провел 43 поединка во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.