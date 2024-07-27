Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»

Бразильский форвард Эндрик прибыл на медицинское обследование перед презентацией в мадридском «Реале». Нападающего представят в качестве игрока «королевского» клуба сегодня, 27 июля, в 13:00 мск.

Напомним, что Эндрик заключил с мадридским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2030 года. До перехода в «Реал» нападающий выступал на родине за «Палмейрас». В общей сложности он провел за бразильскую команду 80 поединков, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Эндрика в 60 миллионов евро.