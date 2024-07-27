Представитель Захаряна рассказал о состоянии футболиста «Реал Сосьедада» после травмы

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о состоянии российского футболиста после травмы голеностопа.

«Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже всё хорошо у него. Ничего серьёзного нет, просто небольшая травма голеностопа», — цитирует Голубина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 40 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Испании стартует в середине августа. Свой первый матч «Реал Сосьедад» проведёт 18 числа против «Райо Вальекано».