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Стало известно, сколько «Барселона» намерена заработать на продаже Роке в Саудовскую Аравию

27 Июля 2024 • 10:37 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Стала известна сумма, за которую «Барселона» будет готова продать нападающего Витора Роке в Саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Как сообщает Sport.es, «Аль-Хиляль» хочет взять 19-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа. Однако «сине-гранатовые» настаивают на полноценном трансфере бразильца за сумму от 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роке провёл за «Барселону» 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 30 миллионов евро. Цвета испанского клуба футболист защищает с января текущего года.

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