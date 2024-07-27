«Реал» покупает нового полузащитника - известно имя

16-летний полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно близок к переезду в испанский чемпионат. Как информирует Sport.es, игрок подпишет трудовое соглашение с мадридским «Реалом».

Президент аргентинского клуба прилетел в столицу Испании для оформления сделки. С самим футболистом «сливочные» уже согласовали условия личного трудового соглашения. Если сделка состоится, то Мастантуоно сможет присоединиться к «королевскому» клубу только в августе следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

Франко оценивается порталом Transfermarkt в десять миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Ривер Плейт» рассчитано до середины 2026 года.