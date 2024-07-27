Слова Флика задели Серхи Роберто

Экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто был разочарован заявлением Ханса-Дитера Флика.

Новый главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что 32-летний испанец больше не является игроком «Барселоны». Роберто стал свободным агентом в начале месяца, но ещё может получить новый контракт. По сведениям Diario AS, полузащитник болезненно отреагировал на слова Флика. При этом в клубе объяснили, что немецкий рулевой не хотел никого обижать – подобная формулировка связана лишь с языковыми трудностями.

Серхи Роберто выступал в «Барселоне» на протяжении всей профессиональной карьеры. На его счету 373 поединка за первую команду каталонцев во всех турнирах.