Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поведал о том, кого из одноклубников считает своими лучшими друзьями.

Испанский марокканец принадлежит «королевскому клубу» с начала 2019 года. На протяжении трёх сезонов – с 2020 по 2023 год – он выступал в Италии за «Милан» на правах аренды, после чего вернулся в Мадрид и помог команде Карло Анчелотти выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов в кампании-2023/24.

Отвечая на вопрос о лучших друзьях в футболе, Диас назвал двух нынешних товарищей по «Реалу»: «У меня много близких друзей среди футболистов, но я бы выделил Арду Гюлера и Феде Вальверде», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего хавбека.