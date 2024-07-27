Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о процессе адаптации Килиана Мбаппе в команде.

Звёздный француз готовится к своему первому сезону в составе «сливочных». 25-летний форвард перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«У нас потрясающая атмосфера в раздевалке – мы не просто товарищи по команде, а семья. Килиан адаптируется очень быстро, мы постоянно общаемся, шутим. Мы много беседуем с нашими новичками, чтобы получше их узнать. В «Реале» примут Мбаппе и Эндрика с распростёртыми объятиями», – передаёт Madrid Zone слова Диаса.

Килиан Мбаппе подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Соглашение 18-летнего Эндрика действует до 2030 года.