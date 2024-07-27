«Барселона» ещё не согласовала контракт с Нико Уильямсом

«Барселона» и Нико Уильямс не договорились по условиям контракта, несмотря на слухи.

Несколько дней назад испанские источники сообщили о том, что вингер «Атлетика» Бильбао согласовал с каталонским клубом контракт сроком на пять лет. По информации Mundo Deportivo, Уильямс ещё не принял предложение «Барселоны». В «Атлетике» продолжают убеждать 22-летнего игрока остаться ещё на один сезон.

В гонке за Нико Уильямсом также участвует «ПСЖ», и баскский клуб предпочёл бы продать свою звезду в зарубежный чемпионат, а не одному из конкурентов по Ла Лиге. Кроме того, парижане предлагают гораздо более выгодные условия.