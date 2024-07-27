Форвард «Барселоны» Роке принял решение по будущему на фоне интереса из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может получить выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Интерес к 19-летнему игроку приписывался «Аль-Хилялю». По данным журналиста Руди Галетти, чемпионы Саудовской Аравии действительно претендуют на бразильца, однако никаких предложений пока не поступало. На Роке есть и другие претенденты, при этом сам футболист намерен остаться в «Барселоне» и продолжить бороться за место в основе.

Витор Роке перешёл в каталонский клуб из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в начале текущего года. Форвард провёл 16 поединков за «сине-гранатовых» во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча.