«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных

«Пари Сен-Жермен» делает всё возможное, чтобы перехватить вингера Нико Уильямса у «Барселоны».

22-летний футболист «Атлетика» Бильбао был близок к переходу в каталонский клуб, однако с появлением в гонке «ПСЖ» ситуация осложнилась. В «Барселоне» понимают, что выиграть борьбу за испанца у гранда Лиги 1 будет непросто. По сообщениям журналиста Фернандо Поло, парижане не только готовы предложить Уильямсу гораздо более высокую зарплату, но и намерены заплатить «Атлетику» больше, чем предусмотрено в пункте отступных (58 млн евро).

Как неоднократно сообщали различные источники, Нико Уильямс хочет перебраться в «Барселону», однако ситуация может измениться.