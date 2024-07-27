Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о влиянии новичка Килиана Мбаппе на команду.

Француз, выступавший ранее за «ПСЖ», был подписан свободным агентом текущим летом. Официальная презентация форварда на «Сантьяго Бернабеу» состоялась 16 июля.

«Состав «Реала» действительно полон звёзд, но у нас отличная химия, хорошие взаимоотношения друг с другом. С приходом Мбаппе мы станем только сильнее», – цитирует Madrid Zone бельгийского вратаря.

Килиан Мбаппе заключил с «королевским клубом» контракт, рассчитанный до лета 2029 года. За команду Карло Анчелотти лидер сборной Франции будет выступать под девятым номером.