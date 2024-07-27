Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется убедить вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса присоединиться к его команде.

Испанский футболист предпочитает вариант с переходом в «Барселону», однако «ПСЖ» готов предложить ему гораздо более выгодные контрактные условия. По информации SportsZone, в сделке участвует сам Энрике: наставник уже связался с 22-летним игроком и поведал ему о сути проекта.

Трансфер чемпиона Европы обойдётся покупателям в 58 млн евро. В активе Нико Уильямса в общей сложности 20 забитых мячей и 26 результативных передач в 122 матчах за первую команду «Атлетика».