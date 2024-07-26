Флик высказался о Серхи Роберто

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем полузащитника Серхи Роберто.

Напомним, 1 июля у 32-летнего испанца истек трудовой договор с «сине-гранатовыми», однако он продолжил тренироваться с командой.

— В настоящий момент Роберто не является игроком «Барселоны», — цитирует Флика журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Роберто уже изучает возможные варианты продолжения карьеры.

В прошлом сезоне полузащитник появился на поле в 24 встречах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роберто в два с половиной миллиона евро.