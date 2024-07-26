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Флик дал ответ по будущему Фати в «Барселоне»

26 Июля 2024 • 18:59 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу будущего вингера Ансу Фати. Несколько дней назад клуб объявил о том, что 21-летний футболист в очередной раз угодил в лазарет с травмой.

«Ансу в первые дни был невероятен. Он был в отличной форме и демонстрировал это и на поле, и на тренировках. Сейчас всё не так хорошо, и его нет в нашем распоряжении в Америке. Но мы поможем ему вернуться сильнее», - слова Флика приводят зарубежные СМИ.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Ансу Фати выступал за английский «Брайтон» на правах аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Барселоны» в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Ансу Фати ещё теги
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