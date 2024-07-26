Продажа Роке поможет «Барселоне» подписать Ольмо и Уильямса

Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова отпустить своего нападающего Витора Роке.

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб хочет выручить с продажи молодого бразильца 40 миллионов евро. Отмечается, что данный трансфер облегчит «Барселоне» покупку Дани Ольмо и Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» контактировал с «Барселоной» по возможному трансферу 19-летнего футболиста.

Напомним, Роке присоединился к «сине-гранатовым» в начале года, однако не смог закрепиться в команде. За 16 матчей с учетом всех турниров форвард забил всего два гола.