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Продажа Роке поможет «Барселоне» подписать Ольмо и Уильямса слухи

26 Июля 2024 • 18:11 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова отпустить своего нападающего Витора Роке.

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб хочет выручить с продажи молодого бразильца 40 миллионов евро. Отмечается, что данный трансфер облегчит «Барселоне» покупку Дани Ольмо и Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» контактировал с «Барселоной» по возможному трансферу 19-летнего футболиста.

Напомним, Роке присоединился к «сине-гранатовым» в начале года, однако не смог закрепиться в команде. За 16 матчей с учетом всех турниров форвард забил всего два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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