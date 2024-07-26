«Барселона» близка к громкому трансферу

«Барселона» приблизилась к громкому трансферу. В ближайшее время состав каталонской команды может пополнить вингер Нико Уильямс из «Атлетика», который смог блеснуть на чемпионате Европы в составе сборной Испании. О близости трансфера сообщает Transfer News Live, ссылаясь на популярное шоу El Chiringuito TV.

Ранее в прессе писали о том, что выкупить 22-летнего Уильямса у «Атлетика» можно за 58 миллионов евро. При этом эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вингера в более высокую сумму – в 70 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что перехватить Нико Уильямса хочет «ПСЖ».