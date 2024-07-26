Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что 19-летний футболист раздумывает над своим будущим в клубе.

Как утверждает Diario AS, семья Паса настаивает на том, чтобы предложить его услуги «Леганесу». По данным источника, все окружение Паса было бы радо уходу игрока из «Реала».

За основную команду «сливочных» хавбек появился на поле в восьми матчах и отметился одним забитым мячом.

Контракт паса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в десять миллионов евро.