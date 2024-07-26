Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Семья игрока «Реала» настаивает на уходе из клуба слухи

26 Июля 2024 • 16:32 Комментировать

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что 19-летний футболист раздумывает над своим будущим в клубе.

Как утверждает Diario AS, семья Паса настаивает на том, чтобы предложить его услуги «Леганесу». По данным источника, все окружение Паса было бы радо уходу игрока из «Реала».

За основную команду «сливочных» хавбек появился на поле в восьми матчах и отметился одним забитым мячом.

Контракт паса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в десять миллионов евро.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Леганес трансферы футбола - лето 2024 Николас Пас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро «Арсенал» близок к рекордной продаже
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
17:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к громкому трансферу
16:32 · Испания. Ла Лига
Семья игрока «Реала» настаивает на уходе из клуба слухи
16:21 · Испания. Ла Лига
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой слухи
16:06 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, куда может перейти Гризманн
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» или «Барселона»: Назван фаворит в борьбе за Ольмо
10:25 · Испания. Ла Лига
Фелиш вернулся в «Атлетико», но не будет тренироваться в командой 2
10:18 · Испания. Кубок
Вратарь «Атлетика»: «Мы выиграли Кубок Испании в прошлом году, можем выиграть и в этом»
09:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» придумал, как перехватить Уильямса у «Барселоны» 1
08:52 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Ямалю нужно повзрослеть»
08:46 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» отреагировал на интерес «Реала» к Тренту
08:31 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Галлахеру
08:19 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Довбик выбрал «Рому» слухи
07:52 · Испания. Ла Лига
Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» 2
07:47 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе 1
06:58 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение по Фелишу слухи
06:28 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» обсуждает с «Барселоной» трансфер форварда
06:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:53 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отказался от Эдерсона и Облака
05:27 · Италия. Серия А
Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик договорился с клубом Серии А
05:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
25 Июля
21:24 · Испания. Ла Лига
​Иньеста одобряет: «Флик - опытный тренер»
20:44 · Чемпионат Европы 2024
​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»
16:31 · Испания. Ла Лига
Алехандро Бальде и Араухо вернулись в состав «Барселоны»
15:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» уже может себе позволить большие трансферы
Все новости
Рекомендуем