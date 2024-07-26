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В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой слухи

26 Июля 2024 • 16:21 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба до сих пор не восстановился после травмы крестообразных связок.

Как сообщает инсайдер Родра, в «Реале» начинают беспокоиться по поводу состояния Алабы. По данным источника, точной даты возвращения футболиста в строй пока нет.

Напомним, в середине прошлого сезона Алаба порвал «кресты», а позже стало известно о проблемах австрийца с суставным хрящом. Предполагается, что защитник точно не сыграет до конца текущего календарного года.

В прошлом сезоне Алаба появился на поле в 17 встречах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба

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