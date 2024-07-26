Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба до сих пор не восстановился после травмы крестообразных связок.

Как сообщает инсайдер Родра, в «Реале» начинают беспокоиться по поводу состояния Алабы. По данным источника, точной даты возвращения футболиста в строй пока нет.

Напомним, в середине прошлого сезона Алаба порвал «кресты», а позже стало известно о проблемах австрийца с суставным хрящом. Предполагается, что защитник точно не сыграет до конца текущего календарного года.

В прошлом сезоне Алаба появился на поле в 17 встречах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.