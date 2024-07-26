Назван клуб, куда может перейти Гризманн

Нападающий Антуан Гризманн в обозримом будущем может сменить мадридский «Атлетико» на другой клуб. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe, подписать опытного французского футболиста хочет клуб «Лос-Анджелес» из МЛС.

Отмечается, что при осуществлении сделки Гризманн станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом МЛС после звёздного Лионеля Месси из «Интер Майами».

Действующий контракт Антуана Гризманна с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 33-летнего француза в 25 миллионов евро.