Фелиш вернулся в «Атлетико», но не будет тренироваться в командой

Жоау Фелиш, в прошлом сезоне на правах аренды выступавший за каталонцев, вернулся в «Атлетико», которому принадлежат права на него.

Как пишет на своих страницах журналист Фабрицио Романо, футболист прилетел в Мадрид, но тренироваться будет не с основным составом команды, а индивидуально. Отмечается, что нет никаких шансов, что он останется в клубе – и футболист, и «Атлетико» заинтересованы в прекращении сотрудничества.

В прошлом сезоне Фелиш 54 раза выходил на поле в составе «Барселоны», записал на свой счёт 13 голов и семь ассистов. Португалец неоднократно публично заявлял, что не хочет играть за «Атлетико».