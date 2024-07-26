«ПСЖ» придумал, как перехватить Уильямса у «Барселоны»

Боссы французского «ПСЖ» хотят перехватить у каталонской «Барселоны» атакующего полузащитника Нико Уильямса. Как стало известно журналистам Sport.es, парижский гранд готов платить вингеру в два раза больше, чем ему предлагают «сине-гранатовые».

В подписании испанца лично заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. При этом сам Уильямс больше склоняется к переходу в каталонский коллектив. Его клаузула, прописанная в контракте с «Атлетиком», составляет 58 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нико провел 48 матчей, записав себе в актив десять забитых мячей и 24 голевые передачи.