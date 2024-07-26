В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент

В каталонской «Барселоне» выбирают нового капитана команды, об этом информируют журналисты AS.

Как стало известно источнику, главным претендентом на повязку считается вратарь Марк-Андре тер Штеген. Также в число возможных капитанов команды включены Рональд Араухо, Френки де Йонг, Роберт Левандовски и Педри.

Напомним, что в минувшем сезоне каталонский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Испании и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. С нового сезона командой будет руководить немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Он подписал контракт с «Барсой» на два года.