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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент

26 Июля 2024 • 08:31 Комментировать

В каталонской «Барселоне» выбирают нового капитана команды, об этом информируют журналисты AS.

Как стало известно источнику, главным претендентом на повязку считается вратарь Марк-Андре тер Штеген. Также в число возможных капитанов команды включены Рональд Араухо, Френки де Йонг, Роберт Левандовски и Педри.

Напомним, что в минувшем сезоне каталонский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Испании и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. С нового сезона командой будет руководить немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Он подписал контракт с «Барсой» на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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