Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг отказался от подписания нового трудового соглашения с «сине-гранатовыми». Об этом информирует в социальных сетях инсайдер Хавьер Мигель.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года. Среди возможных вариантов продолжения карьеры де Йонга называется «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов евро. В подписании хавбека заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Де Йонг защищает цвета каталонского клуба с 2019 года. Ранее сообщалось, что он является самым высокооплачиваемым игроком испанской Ла Лиги.