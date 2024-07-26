Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик эмоционально ответил на вопрос о возможном подписании атакующего полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса.

«Уильямс не наш футболист! У него контракт с другим клубом, больше мне нечего сказать», - приводятся слова немецкого специалиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что «сине-гранатовые» договорились с Уильямсом о подписании трудового соглашения.

В прошлом сезоне Нико поучаствовал в 48 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и 24 голевые передачи. Его клаузула, прописанная в контракте, составляет 58 миллионов евро.