В мадридском «Атлетико» определились с планами на форварда Жоау Фелиша.

Португалец не слишком настроен продолжать выступления за «матрасников» после возвращения из аренды в «Барселоне». В настоящий момент мадридский клуб предпочитает продать 24-летнего футболиста, докладывает El Partidazo de COPE. Если же никто так и не удовлетворит трансферный запрос по Фелишу, «Атлетико» сохранит игрока – возможность новой аренды не рассматривается.

В подписании нападающего заинтересована английская «Астон Вилла» – проблема в том, что бирмингемцы настаивают именно на аренде, что не устраивает руководство мадридцев.