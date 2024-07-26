«Аль-Хиляль» обсуждает с «Барселоной» трансфер форварда

Нападающий «Барселоны» Витор Роке стал трансферной целью «Аль-Хиляля».

Бразилец испытывает трудности с адаптацией в каталонском клубе, поэтому руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть возможность продажи 19-летнего футболиста. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» недавно связался с «Барселоной» по трансферу Роке. Чемпионы Саудовской Аравии включили игрока в свой шорт-лист. Судьба сделки будет зависеть от решения самого форварда.

Напомним, «Барселона» приобрела Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе» в начале года за 40 млн евро. На счету экс-звезды бразильской Серии А всего два забитых гола в 16 матчах за каталонцев.