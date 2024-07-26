Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти настоял на продлении контракта с левым защитником Ферланом Менди.

Итальянский специалист очень хотел сохранить француза в составе своей команды. Как стало известно чуть раньше, клуб устно согласовал условия нового договора с 29-летним игроком, и именно роль Анчелотти в этом вопросе была ключевой, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. Наставник считает Менди очень качественным и недооценённым футболистом.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года. В скором времени сделка должна быть оформлена официально.

Ферлан Менди выступает за «Реал» с 2019 года. На его счету шесть забитых мячей и десять результативных передач в 170 поединках за «сливочных».