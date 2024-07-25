​Иньеста одобряет: «Флик - опытный тренер»

Бывшая звезда «Барселоны», Андрес Иньеста, верит в перспектив нового тренера клуба - немецкого специалиста Ханса Флика. Он считает его опытным наставником. Прежний тренер, Хави Эрнандес, долгое время был партнёром Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании - вместе они добились всех возможных футбольных почестей.

- Флик - опытный тренер, работавший во всех главных командах и турнирах. Надеюсь, у него всё получится, потому что тогда получится и у «Барселоны», - цитирует слова Иньесты es.besoccer.com.

Новый сезон испанского чемпионата стартует уже пятнадцатого августа.