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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Бальде и Араухо вернулись в состав «Барселоны»

25 Июля 2024 • 16:31 Комментировать

Защитники «Барселоны» Алехандро Бальде и Хулиан Араухо полностью залечили свои травмы. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Напомним, Бальде не играл с января после полученной травмы подколенного сухожилия. Что касается Араухо, то он пропустил последний матч сезона.

По итогам прошлого розыгрыша испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на второй позиции в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 турах.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В рамках первого тура каталонский клуб встретится в гостях с «Валенсией» (17 августа). Старт поединка запланирован на 22:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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