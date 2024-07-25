Алехандро Бальде и Араухо вернулись в состав «Барселоны»

Защитники «Барселоны» Алехандро Бальде и Хулиан Араухо полностью залечили свои травмы. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Напомним, Бальде не играл с января после полученной травмы подколенного сухожилия. Что касается Араухо, то он пропустил последний матч сезона.

По итогам прошлого розыгрыша испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на второй позиции в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 турах.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В рамках первого тура каталонский клуб встретится в гостях с «Валенсией» (17 августа). Старт поединка запланирован на 22:30 по мск.