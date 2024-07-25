Лапорта: «Барселона» уже может себе позволить большие трансферы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о финансовом состоянии клуба.

Напомним, последние несколько лет каталонский клуб испытывал серьезные финансовые трудности.

— Наше финансовое положение значительно улучшилось. Мы близки к норме. Уже сегодня «Барселона» может подписывать футболистов с громким именем. В ближайшее время мы подробнее расскажем о нашем финансовом положении, — заявил Лапорта на пресс-конференции.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице. В 38 встречах команда набрала 85 очков, отстав от «Реала» на десять баллов.

Новый сезон «сине-гранатовые» начнут выездным матчем против «Валенсии» (17 августа).