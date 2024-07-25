Президент «Барселоны»: «Мы полностью доверяем Флику»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о новом главном тренере команды Хансе-Дитере Флике.

— Мы полностью доверяем Флику. Он знает, что «Барселона» является эталоном в мире футбола, имея свой игровой стиль. Мы хотим побеждать, — приводит слова Лапорты Jijantes FC.

Напомним, Флик возглавил «Барселону» текущим летом, сменив на посту главного тренера команды Хави Эрнандеса.

По итогам прошлого сезона испанской Ла Лиги «сине-гранатовые» заняли второе место, сумев набрать 85 очков в 38 турах. Отставание от «Реала» составило десять баллов.

Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 15 августа.