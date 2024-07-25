Унай Симон: «Мы поддержим любое решение, которое примет Нико Уильямс»

Голкипер «Атлетика» Бильбао Унаи Симон высказался о ситуации с нападающим Нико Уильямсом, которого этим летом активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону». Напомним, в контракте у 21-летнего испанца прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.

«В последние полтора месяца Нико было очень тяжело. Он мог днями читать про себя такие вещи, о которых сам не знал. Какое бы решение Нико ни принял, мы поддержим его», – цитирует Симона Barca Universal.

Уильямс недавно помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы, отметившись двумя голами и одной результативной передачей в шести матчах.