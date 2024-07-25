«Реал» договорился с Менди

Фланговый защитник Ферлан Менди подпишет новое трудовое соглашение с мадридским «Реалом», об этом рапортует газета Marca.

Новый контракт французского латераля с «королевским» клубом будет рассчитан до середины 2027 года. В договоре прописан пункт, предусматривающий возможность продления сотрудничества на один сезон.

За мадридский коллектив 29-летний защитник выступает с 2019 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Менди провел 23 поединка, в которых получил пять желтых карточек. Вместе со «сливочными» Ферлан стал триумфатором Лиги чемпионов и чемпионом испанской Ла Лиги.