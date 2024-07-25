«Реал» принял решение по Рюдигеру

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не планирует переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

В «королевском» клубе полностью довольны игрой немецкого футболиста и считают его неприкасаемым. Сам Рюдигер хочет продолжить выступления в «Реале», несмотря на варианты в Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Антонио провел 48 поединков за «сливочных». Защитник забил два мяча и сделал три голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.