Аспиликуэта высказался о нападающем «Реала» Мбаппе

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал, что думает о новичке мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.
«Мбаппе является очень сильным футболистом. Против него нужно обороняться всей командой. Килиан обладает мощью и в пространстве наносит много урона. Это футболист, который всегда старается действовать на максимуме», - передает слова Аспиликуэты AS.
Напомним, что «Реал» объявил о подписании 25-летнего французского нападающего в начале июня. Мбаппе заключил с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года.
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