«Севилья» выбирает из двух нападающих «Барселоны»

«Севилья» хочет подписать нового форварда до закрытия летнего трансферного окна, об этом рапортует портал Todofichajes.
По информации источника, в поле зрения андалусийского клуба попали два нападающих из каталонской «Барселоны». Речь идет о Виторе Роке и Ансу Фати. Один из них может присоединиться к «Севилье» в ближайшем будущем.
Оба нападающих не имеют стабильного места в составе «Барселоны», а потому могут принять предложение андалусийцев для получения игровой практики.
В минувшем сезоне «Севилья» провально выступила, заняв 14-е место в таблице Ла Лиги.
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