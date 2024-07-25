«Севилья» выбирает из двух нападающих «Барселоны»

«Севилья» хочет подписать нового форварда до закрытия летнего трансферного окна, об этом рапортует портал Todofichajes.

По информации источника, в поле зрения андалусийского клуба попали два нападающих из каталонской «Барселоны». Речь идет о Виторе Роке и Ансу Фати. Один из них может присоединиться к «Севилье» в ближайшем будущем.

Оба нападающих не имеют стабильного места в составе «Барселоны», а потому могут принять предложение андалусийцев для получения игровой практики.

В минувшем сезоне «Севилья» провально выступила, заняв 14-е место в таблице Ла Лиги.