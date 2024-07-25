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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» усилился бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» официально

25 Июля 2024 • 07:20 Комментировать

29-летний бельгийский вингер Аднан Янузай перешел из «Севильи» в другой испанский клуб – «Лас-Пальмас». Стороны оформили аренду футболиста на один сезон, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что Янузай выступает в испанском чемпионате с 2017 года. Ранее он поиграл за «Реал Сосьедад», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 11 поединках во всех турнирах, отметившись лишь одной результативной передачей. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Янузая оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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