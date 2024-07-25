29-летний бельгийский вингер Аднан Янузай перешел из «Севильи» в другой испанский клуб – «Лас-Пальмас». Стороны оформили аренду футболиста на один сезон, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что Янузай выступает в испанском чемпионате с 2017 года. Ранее он поиграл за «Реал Сосьедад», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 11 поединках во всех турнирах, отметившись лишь одной результативной передачей. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Янузая оценивается в два миллиона евро.