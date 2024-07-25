В «Барселоне» обеспокоены состоянием де Йонга

Травма полузащитника Френки де Йонга вызывает беспокойства в «Барселоне».

Нидерландец получил повреждение в апрельском матче Ла Лиги против мадридского «Реала», и с тех пор не возвращался на поле. Хавбек пропустил Евро-2024, на котором сборная его страны добралась до полуфинала, а также, как ожидается, останется в лазарете до завершения предсезонной подготовки «сине-гранатовых».

Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» серьёзно обеспокоены проблемой де Йонга с лодыжкой. Травма выглядит серьёзной, и восстановление может затянуться надолго. Сроки возвращения 27-летнего игрока в строй по-прежнему неизвестны.