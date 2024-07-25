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«Барселона» намерена расстаться с полузащитником

25 Июля 2024 • 06:13 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может быть отпущен до закрытия трансферного окна.

Будущее игрока остаётся неясным: ранее в прессе появлялась информация о готовности нового рулевого «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика сохранить 32-летнего хавбека, однако разговоры о скором уходе испанца не утихают. По информации Sport, в «Барселоне» по-прежнему ожидают, что опорник будет продан этим летом.

Ориоль Ромеу пополнил ряды команды в июле прошлого года, перебравшись из «Жироны» за 3,4 млн евро. Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года.

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