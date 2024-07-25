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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» интересен основной игрок сборной Испании

25 Июля 2024 • 04:47 Комментировать
Порту
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Аль-Наср Эр-Рияд
28.07 20:30

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт попал в сферу интересов мадридского «Реала».

30-летний футболист рассматривается в качестве замены Начо Фернандесу, покинувшему ряды «сливочных» по окончании минувшего сезона. Согласно сведениям El Larguero, сам Лапорт готов на многократное снижение зарплаты ради возвращения в Европу, но его уход маловероятен – в «Аль-Насре» выступают против такого расклада.

Эмерик Лапорт перебрался в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года. Текущая стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, а его контракт с саудовским грандом рассчитан до середины 2026 года.

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