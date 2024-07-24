Хуммельс не подходит «Реалу»

Мадридский «Реал» не претендует на центрального защитника Матса Хуммельса.

35-летний футболист по окончании прошедшего сезона покинул дортмундскую «Боруссию» и стал свободным агентом. Недавно в прессе появилась информация об интересе к немецкому ветерану со стороны «Реала», однако в Испании эти слухи не подтвердили. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Diario AS, Хуммельс не соответствует критериям «сливочных», поэтому не рассматривается в качестве потенциального новичка.

Фаворитом в борьбе за Матса Хуммельса в последние недели называлась итальянская «Болонья», также игрок интересен леверкузенскому «Байеру».