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Хуммельс не подходит «Реалу»

24 Июля 2024 • 23:35 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» не претендует на центрального защитника Матса Хуммельса.

35-летний футболист по окончании прошедшего сезона покинул дортмундскую «Боруссию» и стал свободным агентом. Недавно в прессе появилась информация об интересе к немецкому ветерану со стороны «Реала», однако в Испании эти слухи не подтвердили. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Diario AS, Хуммельс не соответствует критериям «сливочных», поэтому не рассматривается в качестве потенциального новичка.

Фаворитом в борьбе за Матса Хуммельса в последние недели называлась итальянская «Болонья», также игрок интересен леверкузенскому «Байеру».

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