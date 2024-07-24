В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов

В мадридском «Реале» готовы обойтись без подписаний на позицию центрального защитника.

По распространённому мнению, «сливочные» нуждаются как минимум в одном новом центрбеке после ухода Начо Фернандеса. Пополнить ряды гранда Ла Лиги мог 18-летний Лени Йоро, но борьбу за француза выиграл «Манчестер Юнайтед».

По информации Diario AS, в «Реале» уверены, что никаких проблем в центре обороны сейчас нет – позиция считается полностью укомплектованной. В распоряжении Карло Анчелотти есть Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени в качестве альтернативной опции, а Давид Алаба залечит травму в ноябре. Кроме того, в составе будет и Хесус Вальехо, решивший не покидать команду, несмотря на статус глубокого резервиста.