Педри успеет восстановиться до старта Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» Педри должен залечить травму к началу нового розыгрыша чемпионата Испании.

Игрок травмировался в матче четвертьфинала Евро-2024 против сборной Германии в результате жёсткого столкновения с Тони Кроосом. Известно, что 21-летнему хавбеку придётся пропустить первую предсезонную подготовку под руководством Ханса-Дитера Флика, однако немецкий тренер, как ожидается, сможет рассчитывать на важного футболиста в первой встрече Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас.

Каталонцы начнут выступление в чемпионате с выездного поединка против «Валенсии». Игра состоится 17 августа.