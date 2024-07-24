Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны»

Два футболиста из молодёжного состава «Барселоны» смогли впечатлить Ханса-Дитера Флика в первые дни предсезонной подготовки.

Речь о 16-летних двоюродных братьях Гилье Фернандесе и Тони Фернандесе. Первый играет в полузащите, второй – нападающий. Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, рулевой «сине-гранатовых» Флик был впечатлён игрой обоих футболистов на предсезонных занятиях.

Оба Фернандеса, разумеется, ещё не играли за первую команду, а Тони пока не выступал даже за дубль каталонского гранда. Оба заиграны за сборную Испании в возрастной категории до 17 лет.

31 июля «Барселона» проведёт товарищеский матч против «Манчестер Сити».