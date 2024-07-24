Нападающий Пау Виктор покинул «Жирону» и подписал контракт с «Барселоной».

22-летний футболист заключил с «сине-гранатовыми» соглашение, рассчитанное до середины 2029 года, о чём сообщила пресс-служба каталонского гранда. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Барселону» на правах аренды, но за основу так и не дебютировал. В его активе 20 забитых мячей в 39 поединках за «Барсу Атлетик» (вторая команда).

По информации испанских СМИ, трансфер обошёлся «Барселоне» в 2,7 млн евро, также «Жирона» получит 50% от суммы перепродажи игрока, если таковая произойдёт в следующем году, и 30% – если позже.